Свердловская область, природный парк "Оленьи ручьи"

в 100 км юго-западнее Екатеринбурга, в Нижнесергинском районе, располагается природный парк "Оленьи ручьи" парк был открыт с 1999 года, хотя фактически, на добровольных началах, парк существует с середины 1970-х годов по территории парка протекает река Серга, правый приток р.