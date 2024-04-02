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Свердловская область, природный парк "Оленьи ручьи"

Свердловская область, природный парк "Оленьи ручьи"

в 100 км юго-западнее Екатеринбурга, в Нижнесергинском районе, располагается природный парк "Оленьи ручьи"   парк был открыт с 1999 года, хотя фактически, на добровольных началах, парк существует с середины 1970-х годов   по территории парка протекает река Серга, правый приток р.

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