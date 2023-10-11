Конгресс Бразилии выдвинул обвинения генеральному директору криптобиржи Binance

Комитет Конгресса Бразилии рекомендует местным правоохранительным органам предъявить обвинения против гендиректора криптобиржи Binance Чанпэнга CZ Чжао и трех других руководителей данной компании после проведенного расследования пирамидальных схем в Бразилии.
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