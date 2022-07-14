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«Абаскаль останется тренером «Спартака», несмотря на уход Каттани». Агент о будущем испанца

Агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля рассказал о будущем испанца. «Абаскаль останется главным тренером «Спартака», несмотря на уход спортивного директора Каттани», — сказал Дэвид Собрадо.

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