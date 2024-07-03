За этим обращайтесь к США. Посольство в Британии ответило на обвинения в адрес России

Флаги Великобритании и ЕС в здании Еврокомиссии в Брюсселе, где проходит саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе© РИА Новости / Григорий Сысоев У России в отличие от Запада нет привычки вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, это практика США и их сателлитов, заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя домыслы британских властей о якобы намерении Москвы вмешаться в выборы в стране.