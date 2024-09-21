«Они уже опередили нас»: руководство Ford бьет тревогу из-за китайских автомобилей

Генеральный директор Ford Джим Фарли, вернувшись из Китая, оказался в глубокой тревоге. Впечатления от увиденного на местном автомобильном рынке заставили его признать, что американский автогигант отстает от китайских конкурентов в гонке электромобилей.
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