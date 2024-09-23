А ведь всплеск заболеваемости только впереди!!! КСТАТИ Уже несколько классов в школах Волжского, Михайловки, Быковского и Жирновского районов закрыли на карантин для профилактики ОРВИ и гриппа.
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А ведь всплеск заболеваемости только впереди!!! КСТАТИ Уже несколько классов в школах Волжского, Михайловки, Быковского и Жирновского районов закрыли на карантин для профилактики ОРВИ и гриппа.