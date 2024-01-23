Женщина ушла из больницы и пропала в Приморье

В Приморье объявлены поиски 58-летней Галины Капитоновой из Уссурийска. 21 января 2024 года женщина ушла из Уссурийской центральной городской больницы по улице Пролетарская, 50, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".