Политика как он...
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Политика как она есть

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От современных спорсменок глаз не отвести

От современных спорсменок глаз не отвести

  Это Клара Фернандес, испанская легкоатлетка. И я, конечно, дико извиняюсь. Я вполне допускаю, что Дзен может ограничить эту публикацию за "откровенный контент" - и в кои то веки я буду с ним согласна.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Времена  тогда  были  другие, невежда. На  первых  олимпийских играх выступали только  мужчины, женщин на них не допускали  совсем.
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3 час.
Владимир Алтайцев
Вот только  цитаты  педераста  Фрейда, умершего от рака прямой  кишки  , здесь  только  и не хватало.
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3 час.
СК
Светлана Киселева
Если есть, что показать - можно и в более скромном одеянии увидеть. Но нельзя же вместо п..пы обнажать ср...ку.. , вместо очертаний красивой груди вываливать дой.и.., да и то. что между ..г, желательно не выпячивать...
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42 мин.
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