Это Клара Фернандес, испанская легкоатлетка. И я, конечно, дико извиняюсь. Я вполне допускаю, что Дзен может ограничить эту публикацию за "откровенный контент" - и в кои то веки я буду с ним согласна.
От современных спорсменок глаз не отвести
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Времена тогда были другие, невежда. На первых олимпийских играх выступали только мужчины, женщин на них не допускали совсем.
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Вот только цитаты педераста Фрейда, умершего от рака прямой кишки , здесь только и не хватало.
Ответить
3 час.
СК
Светлана Киселева
Если есть, что показать - можно и в более скромном одеянии увидеть. Но нельзя же вместо п..пы обнажать ср...ку.. , вместо очертаний красивой груди вываливать дой.и.., да и то. что между ..г, желательно не выпячивать...
Ответить
42 мин.
Свежие комментарии