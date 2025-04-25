От современных спорсменок глаз не отвести

Времена тогда были другие, невежда. На первых олимпийских играх выступали только мужчины, женщин на них не допускали совсем.

Вот только цитаты педераста Фрейда, умершего от рака прямой кишки , здесь только и не хватало.

СК

Светлана Киселева

Если есть, что показать - можно и в более скромном одеянии увидеть. Но нельзя же вместо п..пы обнажать ср...ку.. , вместо очертаний красивой груди вываливать дой.и.., да и то. что между ..г, желательно не выпячивать...