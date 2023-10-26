Армянам станет сложнее садиться за руль в России

Политнавигатор Госдума РФ бессрочно отложила рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности.
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