Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении специальной военной операции (СВО) в Херсонской области.
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