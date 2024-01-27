В театр, на выставку или экскурсию: куда отправиться всей семьей

В Москве можно найти развлечение для всей семьи на любой вкус По городу на двухэтажном автобусе City Sightseeing Russia предоставлено Пресс-службойПочему бы не отправиться всей семьей на экскурсию по Москве? А если мы предложим сделать это на двухэтажном автобусе? Звучит замечательно!Даблдекеры City Sightseeing Russia курсируют каждый день по центру Москвы, присоединиться к экскурсии можно на любой остановке по маршруту, а если вы захотите погулять, позже вы сможете вернуться в другой автобус с этим же билетом – время действия билета 24 часа.