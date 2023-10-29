Крем-карамельный десерт за 1 минуту. Делаем из 3 ингредиентов без грамма муки

TM

Tatyana Maranjyan

Присоединяюсь к обеим Натальям и Ларисе. Три средних яйца превратились в 6 крупных, количество молока увеличилось примерно в 2,5 раза, количество сахара - примерно в 1,5 раза... То есть каждый может менять количество как кому в голову взбредет?