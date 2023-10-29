Невероятно нежный, очень вкусный десерт в Испании известен как флан, но французы называют его точнее: крем-карамель.
Крем-карамельный десерт за 1 минуту. Делаем из 3 ингредиентов без грамма муки
Комментарии
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НС
Наталья Середа
Вопрос Натальи справедливый.
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2 д.
Лариса Мотузко
"3 средних яйца" превратились в "6 крупных")
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2 д.
TM
Tatyana Maranjyan
Присоединяюсь к обеим Натальям и Ларисе. Три средних яйца превратились в 6 крупных, количество молока увеличилось примерно в 2,5 раза, количество сахара - примерно в 1,5 раза... То есть каждый может менять количество как кому в голову взбредет?
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1 д.
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