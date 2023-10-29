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Будет вкусно

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Крем-карамельный десерт за 1 минуту. Делаем из 3 ингредиентов без грамма муки

Крем-карамельный десерт за 1 минуту. Делаем из 3 ингредиентов без грамма муки

Невероятно нежный, очень вкусный десерт в Испании известен как флан, но французы называют его точнее: крем-карамель.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Вопрос Натальи справедливый.
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2 д.
Лариса Мотузко
&quot;3 средних яйца&quot; превратились в &quot;6 крупных&quot;)
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2 д.
TM
Tatyana Maranjyan
Присоединяюсь к обеим Натальям и Ларисе. Три средних яйца превратились в 6 крупных, количество молока увеличилось примерно в 2,5 раза, количество сахара - примерно в 1,5 раза... То есть каждый может менять количество как кому в голову взбредет?
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1 д.

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