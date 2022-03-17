"Я отказываюсь верить": новая цена на "легендарное" блюдо поразила жителей Владивостока

Жителей Владивостока поразила новая цена на легендарное блюдо. Как уточнили горожане в Telegram — канале dpscontrol_125 (12+), стоимость на шаурму значительно возросла.
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