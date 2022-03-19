Юнармейцы Кузбасса приняли участие в военно-спортивной игре «Во славу Отечества»

В завершении мероприятия юнармейцы, совместно с представителями Кузбасского центра «Дом Юнармии» и Министерства образования Кемеровской области, приняли участие в флешмобе «Zа Россию, Zа Победу!».
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