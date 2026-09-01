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Туск: ближайшие месяцы станут решающими не только для Украины, но и для Польши

Туск: ближайшие месяцы станут решающими не только для Украины, но и для Польши

Ближайшие месяцы могут стать решающими не только для Украины, но и для безопасности Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск по случаю 87-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Polsat News.

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