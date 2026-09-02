Click Petroleo e Gas: Бразилец выловил сома весом 80 кг на рыбалке

Предприниматель из Бразилии, Элизеу Тароко, поймал в реке Такуари гигантского сома весом 80 кг и длиной 174 см.
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