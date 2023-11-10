Пepвый тизep мyльтcepиaлa “Мир Юрского периода: Теория хаоса” В рамках Geeked Week ’23 к...

Пepвый тизep мyльтcepиaлa “Мир Юрского периода: Теория хаоса”В рамках Geeked Week ’23 компания Netflix представила первый взгляд на “Мир Юрского периода: Теория хаоса” – новый мультсериал, выходящий в 2024 году, в котором, судя по всему, сыграют подросший Дариус Боуман и ти-рекс Большая… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.