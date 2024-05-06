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Закон и Порядок

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Мигранты в суде заявили, что бить толпой это нормально: В Екатеринбурге началось слушание по громкому делу об избиении многодетного отца

Мигранты в суде заявили, что бить толпой это нормально: В Екатеринбурге началось слушание по громкому делу об избиении многодетного отца

В Екатеринбурге начался суд над выходцами из Азербайджана, которые толпой набросились и жестоко избили многодетного отца за то, что он сделал замечание одному из нападавших из-за брошенного окурка на детской площадке.

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Комментарии
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виктор климахин
Один  на  один   черножопые   редко  выходят   только  как  шакалы  орут  и  делают  вид  что   он  боец  крутой   а  на  деле  шакал  и  пес  подзаборный   И  в  советское   время  они  толпой   на  одного   или  троих   могли  как  шакалы   драться   В  стройбате  чурки  черножопые   каждый  день  пиздюлин  получали   иначе  хорошего   от них  не  дождешься   ТОЛЬКО  УБИВАТЬ  ЧЕРНОЖОПЫХ  ШАКАЛОВ   БАСМАЧЕЙ  ЧУРОК   ИСЛАМИСТОВ    ВСЕЛЕННАЯ   БУДЕТ   БЛАГОДАРНА
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Азеры злобные и хитрые... Если на рынке, то всегда обманывают, товар гнилой подсунут, а скажут... - Для тебя только, брат, хорошая цена... Чурбаны и совести у них нет, только непомерная жадность
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