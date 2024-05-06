В Екатеринбурге начался суд над выходцами из Азербайджана, которые толпой набросились и жестоко избили многодетного отца за то, что он сделал замечание одному из нападавших из-за брошенного окурка на детской площадке.
Мигранты в суде заявили, что бить толпой это нормально: В Екатеринбурге началось слушание по громкому делу об избиении многодетного отца
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
Один на один черножопые редко выходят только как шакалы орут и делают вид что он боец крутой а на деле шакал и пес подзаборный И в советское время они толпой на одного или троих могли как шакалы драться В стройбате чурки черножопые каждый день пиздюлин получали иначе хорошего от них не дождешься ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ЧУРОК ИСЛАМИСТОВ ВСЕЛЕННАЯ БУДЕТ БЛАГОДАРНА
Ответить
9 час.
Леонид Руси
Азеры злобные и хитрые... Если на рынке, то всегда обманывают, товар гнилой подсунут, а скажут... - Для тебя только, брат, хорошая цена... Чурбаны и совести у них нет, только непомерная жадность
Ответить
8 час.
Любовь Разбицкая
Только пидорасы бьют толпой. Вышвырнуть мигранский шлак из России.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии