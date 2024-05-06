Мигранты в суде заявили, что бить толпой это нормально: В Екатеринбурге началось слушание по громкому делу об избиении многодетного отца

виктор климахин

Один на один черножопые редко выходят только как шакалы орут и делают вид что он боец крутой а на деле шакал и пес подзаборный И в советское время они толпой на одного или троих могли как шакалы драться В стройбате чурки черножопые каждый день пиздюлин получали иначе хорошего от них не дождешься ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ЧУРОК ИСЛАМИСТОВ ВСЕЛЕННАЯ БУДЕТ БЛАГОДАРНА