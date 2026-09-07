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Муниципалитеты Ямала обменялись опытом помощи Волновахскому округу

Муниципалитеты Ямала обменялись опытом помощи Волновахскому округу

На Ямале подвели итоги форума «#ЯмалШеф», где представители муниципалитетов презентовали лучшие проекты помощи подшефным территориям Волновахского округа.

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