«Бросили все, забрали только детей…»

Жительница карельского поселка рассказывает о своем голодном детстве и эвакуации под свист бомб Текст: Алина Гапеева «Все мы родом из детства», — сказал однажды Антуан де Сент-Экзюпери, автор «Маленького принца».
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