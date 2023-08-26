Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Боксерша Ангелина Лукас после защиты титула UBO: «Мы, казахи, лучшие в мире бокса!»

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас прокомментировала победу над африканкой Стумаи Муки.  «Сегодня я одержала пятую победу на профессиональном ринге и в 10-раундовом бою защитила звание чемпиона мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх