Боксерша Ангелина Лукас после защиты титула UBO: «Мы, казахи, лучшие в мире бокса!»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас прокомментировала победу над африканкой Стумаи Муки. «Сегодня я одержала пятую победу на профессиональном ринге и в 10-раундовом бою защитила звание чемпиона мира.