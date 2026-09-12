Кинооператор и режиссер Борис Тимковский умер в день своего 90-летия

В день своего 90-летия, 3 сентября, умер советский и российский кинооператор, режиссер и заслуженный работник культуры России Борис Тимковский.
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