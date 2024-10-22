⚡️Ольгу Славгородскую назначили на должность министра экологии и природных ресурсов Крыма Также на должность главного государственного инспектора Республики Крым на срок полномочий Главы РК.
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⚡️Ольгу Славгородскую назначили на должность министра экологии и природных ресурсов Крыма Также на должность главного государственного инспектора Республики Крым на срок полномочий Главы РК.