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Царьград

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Кенжибаев рассказал о спросе на уроки куроводства за 7000 рублей

Кенжибаев рассказал о спросе на уроки куроводства за 7000 рублей

В России растёт популярность куроводства среди юристов, силовиков и экспертов по драгоценным камням. Аскар Кенжибаев отмечает, что онлайн-консультации начинаются от 3000 рублей, а выездной урок стоит от 7000.

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