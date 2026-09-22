Кенжибаев рассказал о спросе на уроки куроводства за 7000 рублей

В России растёт популярность куроводства среди юристов, силовиков и экспертов по драгоценным камням. Аскар Кенжибаев отмечает, что онлайн-консультации начинаются от 3000 рублей, а выездной урок стоит от 7000.
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