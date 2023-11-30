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Развалины 5000-летних колодцев обнаружены на востоке Китая

Развалины 5000-летних колодцев обнаружены на востоке Китая

40 захоронений, а также несколько построек на сваях и остатки колодцев, датируемых периодом примерно от 4500 до 5500 лет назад, обнаружены в ходе археологических раскопок в городском округе Чанчжоу провинции Цзянсу, на востоке Китая.

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