Развалины 5000-летних колодцев обнаружены на востоке Китая

40 захоронений, а также несколько построек на сваях и остатки колодцев, датируемых периодом примерно от 4500 до 5500 лет назад, обнаружены в ходе археологических раскопок в городском округе Чанчжоу провинции Цзянсу, на востоке Китая.
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