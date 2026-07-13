Гольф, красивые люди и "Крылатская 33": как СЗ «Сияние» собрало самых модных брокеров Москвы

Девелопер СЗ «Сияние» устроил в Крылатском один из самых красивых гольф-вечеров сезона. Более 50 владельцев агентств недвижимости, ведущих брокеров и лидеров мнений встретились на поле гольф-клуба «Крылатское»Гости турнира в гольф-клубе "Крылатское"Гости тренировались с профессиональными инструкторами, участвовали в дружеском турнире и общались в неформальной атмосфере.