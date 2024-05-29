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Добрый Мир

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«Воздушные бои в стиле «Top Gun» закончились»: в западной прессе критикуют увлеченность России маневренностью истребителей

«Воздушные бои в стиле «Top Gun» закончились»: в западной прессе критикуют увлеченность России маневренностью истребителей

 Сегодня 1,6K прочитали Маневренность важна во Вселенной фильма «Top Gun», где Маверик заманивает вражеские истребители 5-го поколения на близкую дистанцию, чтобы использовать пушки своего F-14 Tomcat для их уничтожения.

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Комментарии
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Николай Денисов
Бой покажет кто прав! А пока что очередной F -35 кувыркнулся!
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21 час.
Александр Прохоров
Подобное реализовали в 60 годы, а потом Миг-15 с пушкой сбивали Фантомы. Миг-31 быстрый самолет . но никак не маневренный.
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21 час.

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