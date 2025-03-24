В Архангельске мужчина пострадал от упавшего с крыши льда

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело.Согласно предварительным данным, днём 23 марта с крыши пятиэтажного жилого дома по улице Целлюлозной на 48-летнего мужчину упала наледь.
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