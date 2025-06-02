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Голкипер Денис Костин попрощался с болельщиками новосибирской "Сибири"

Голкипер Денис Костин попрощался с болельщиками новосибирской "Сибири"

Трогательный пост хоккеист опубликовал на своей странице в социальной сети.Тепърь уже бывший голкипер хоккейной команды "Сибирь" Денис Костин объявил о завершении своей карьеры в составе новосибирской команды.

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