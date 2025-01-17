SpaceX выполнила седьмой испытательный запуск Starship и вторую ловлю первой ступени

Starship отправился в седьмой испытательный полет / © SpaceX Одной из целей полета стала вторая попытка ловли первой ступени Starship — ракеты Super Heavy B14 — башней обслуживания Mechazilla, и она увенчалась успехом.
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