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Аргументы и Факты

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Учёные назвали глубокий каньон перспективным местом для базы на Марсе

Учёные назвали глубокий каньон перспективным местом для базы на Марсе

Учёные считают гигантский марсианский каньон глубиной до 10 км одним из наиболее перспективных мест для размещения будущей обитаемой базы, сообщает Pravda.

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