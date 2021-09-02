Россия опробовала пожизненное наказание для русофобов

Темы дняПолитикаРоссия опробовала пожизненное наказание для русофобов Скандал вокруг белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде завершен – отныне ему пожизненно запрещен въезд в Россию.Вернуться к статье231НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖорж МилославскийХорошая статья. Только вот, я не понял, - а хгкто, ентот чел?... Ни раз его нен видел, и не слышал:)Татьяна КоршуноваВсе правильно, это потому что вы не смотрите эти мерзкие передачи, где шутки ниже пояса. Один раз попробовала посмотреть - такое впечатление, как будто в помойке поковырялась.Лилианна МарченкоБраво!!!Алексей BristlieИ это правильно.Виктория Козина (Гуща)А как насчет укров? https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1630426639410089-18344723189499706156-vla1-1565-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4167&wiz_type=vital&filmId=15468458658004646822WWaleryС украми надо решать... уж очень хитрючий народ... и упрямыйййй.Виктория Козина (Гуща)И подлый к тому же. Основная масса нынешних укропатриотов и не бандеровцы даже - те в основном с западной укры и к славянам, мягко говоря, отношение имеют весьма отдаленное. А нынешние ублюдки в основном потомки недобитых Сталиным дезертиров и предателей именно с Восточной Украины. Их дедушки и бабушки вместо положенной двадцаточки (а не вышки, как заслуживали) были амнистированы кукурузником и прекрасно себе жили, момента ждали. Так что кроме Донецка и Луганска братьев там нет, а потому им поголовно надо запретить не просто въезд в Россию, а отстрел при приближение ближе 500 м к границе.WWaleryХорошо сказали! И главное для укров это звучит понятно!.НадеждаХорошо, но мало!) На очереди еще один, но уже московский веселун...(даже фамилию не запомнила!)7778 78Чтобы не приходилось так выкидывать уродцев, надо бы разработать и систему, которая будет предотвращать появление таких "шутников" в эфирах.Валерий ШтутинУ нас в Конституции есть статья о разжигании межнациональной, расовой и религиозной розни. Что под нее подпадает, должны разъяснить юристы. Но точно могу сказать: юмор без оскорбления никому еще не повредил, а оскорблять, унижать, подсмеиваться над чем или кем угодно-это уже нарушение статьи со всеми вытекающими. И здесь не только по отношению к русским, но и евреям, среднеазиатам, американцам, африканцам, украинцам и т.д. и т.п. Поэтому надо четко различать, где юмор, а где насмешка, к юмору надо относиться с юмором. Я не видел выступления этого стендапера, не могу его подробно комментировать, но настораживает та, я бы сказал, неадекватная реакция. Простите, может я чего не понимаю. Если он действительно оскорбил, пусть конкретно скажут, как и что, если не очень корректно выразился, поправьте, только и всего. Могу привести пример поговорки, которую вполне можно интерпретировать как "разжигание межнациональной розни". Это-"Незванный гость хуже татарина." (Да простят меня татары и иже с ними! У меня были друзья и среди них, ничего плохого я не могу сказать!). Пошла она (эта поговорка) с тех далеких времен, когда велись войны между русскими княжествами и Золотой Ордой. Я думаю, те же татары это воспринимают с юмором, не принимая на свой счет.Олег ГришинГлавное - понимание намерения, для чего что-то кому-то человек говорит. Я так понимаю.александр деевА вы как читали статью? Разве в этой статье не написано что именно этот юморист высказал в адрес русских людей? Или вы слепец и демагог? Почитайте статью внимательно.Или вы тоже засранец? Ведь так всех русских обозвал этот юморист,а после включил заднюю и давай оправдываться.Я только не понимаю, почему сидящие в том зале, не заставили этого юмориста проглотить зубы.Александр Петровнехрен делать в России всем инородцам и иноземцам они совершенно нам чужие по менталитету таких надо всех из России восвояси!!степан дуновВы абсолютно правы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Дмитрий Соловьевкак быть с "типа патриотами", которые обязаны служить России, а при этом имеют забугорные активы..Анатолий ЯковлевВот автора статьи тоже можно обвинить в русофобии , а именно в использовании нерусского слова " стендап ". Если уж используешь нерусское слова , то приведи в скобках его значение на русском . Приходится во множестве статей " спотыкаться " о нерусские слова , которые авторы , считающими себе знатоками иностранных слов , зачастую не знающие этого языка . употреблять их где не попадя . "Полиглоты " хреновые .Дмитрий Соловьевавтор, клоун - это клоун.. а ГЛАВНЫЕ русофобы это кто ??? это те кто страну разворовывает и антинародные законы принимает, кто цены на ровном месте повышает, котороче те существа которые РЕАЛЬНЫЕ гадости НАРОДУ делаютMLmzokon LudmilaВы правы на все сто процентов!ЕБЕлена Бресловавот посадить лет на 7, а уж потом депортировать!ААлексейВы, что предлагает ещё и кормить этого недоноска 7 лет? Пусть сваливает туда откуда пришёл.MLmzokon LudmilaК русофобам нужно причислить ещё и тех кто разоряет, уничтожает, вывозит, распродает, дарит наши земли, принимает антинародные законы и всех предателей, которые разбазаривает в угоду себе богатства России! Потому, что человек который болеет за Родину никогда, не будет стремиться иметь за кардоном недвижимость и всевозможные богатства,а, будет вкладывать все свои накопления в экономику страны, а, не на оборот.Владимир Маркинвсе правильно, всех за ворота!Комментировать
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