Темы дня

122 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Замыслов
    Медведев оказался не соратником, а ситуационным союзником Путина. Разное у них мировоззрение. Раньше убрать Медведева...Почему Путин не д...
  • Сергей Лавров
    Медведеву давно пора сидеть в тюрьме,а не думать о выборах в Думу,за коррупцию,за разбазаривание Российской территории.Почему Путин не д...
  • Денис
    <i>Комментарий скрыт</i>Игорь Левитас: Зн...

Россия опробовала пожизненное наказание для русофобов

Россия опробовала пожизненное наказание для русофобов

Скандал вокруг белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде завершен – отныне ему пожизненно запрещен въезд в Россию.

Вернуться к статье
231
Обсудить
Жорж Милославский
Хорошая статья. Только вот, я не понял, - а хгкто, ентот чел?... Ни раз его нен видел, и не слышал:)
Татьяна Коршунова
Все правильно, это потому что вы не смотрите эти мерзкие передачи, где шутки ниже пояса. Один раз попробовала посмотреть - такое впечатление, как будто в помойке поковырялась.
Лилианна Марченко
Браво!!!
Алексей Bristlie
И это правильно.
Виктория Козина (Гуща)
А как насчет укров? https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1630426639410089-18344723189499706156-vla1-1565-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4167&wiz_type=vital&filmId=15468458658004646822
Walery
С украми надо решать... уж очень хитрючий народ... и упрямыйййй.
Виктория Козина (Гуща)
И подлый к тому же. Основная масса нынешних укропатриотов и не бандеровцы даже - те в основном с западной укры и к славянам, мягко говоря, отношение имеют весьма отдаленное. А нынешние ублюдки в основном потомки недобитых Сталиным дезертиров и предателей именно с Восточной Украины. Их дедушки и бабушки вместо положенной двадцаточки (а не вышки, как заслуживали) были амнистированы кукурузником и прекрасно себе жили, момента ждали. Так что кроме Донецка и Луганска братьев там нет, а потому им поголовно надо запретить не просто въезд в Россию, а отстрел при приближение ближе 500 м к границе.
Walery
Хорошо сказали! И главное для укров это звучит понятно!.
Надежда
Хорошо, но мало!) На очереди еще один, но уже московский веселун...(даже фамилию не запомнила!)
78 78
Чтобы не приходилось так выкидывать уродцев, надо бы разработать и систему, которая будет предотвращать появление таких "шутников" в эфирах.
Валерий Штутин
У нас в Конституции есть статья о разжигании межнациональной, расовой и религиозной розни. Что под нее подпадает, должны разъяснить юристы. Но точно могу сказать: юмор без оскорбления никому еще не повредил, а оскорблять, унижать, подсмеиваться над чем или кем угодно-это уже нарушение статьи со всеми вытекающими. И здесь не только по отношению к русским, но и евреям, среднеазиатам, американцам, африканцам, украинцам и т.д. и т.п. Поэтому надо четко различать, где юмор, а где насмешка, к юмору надо относиться с юмором. Я не видел выступления этого стендапера, не могу его подробно комментировать, но настораживает та, я бы сказал, неадекватная реакция. Простите, может я чего не понимаю. Если он действительно оскорбил, пусть конкретно скажут, как и что, если не очень корректно выразился, поправьте, только и всего. Могу привести пример поговорки, которую вполне можно интерпретировать как "разжигание межнациональной розни". Это-"Незванный гость хуже татарина." (Да простят меня татары и иже с ними! У меня были друзья и среди них, ничего плохого я не могу сказать!). Пошла она (эта поговорка) с тех далеких времен, когда велись войны между русскими княжествами и Золотой Ордой. Я думаю, те же татары это воспринимают с юмором, не принимая на свой счет.
Олег Гришин
Главное - понимание намерения, для чего что-то кому-то человек говорит. Я так понимаю.
александр деев
А вы как читали статью? Разве в этой статье не написано что именно этот юморист высказал в адрес русских людей? Или вы слепец и демагог? Почитайте статью внимательно.Или вы тоже засранец? Ведь так всех русских обозвал этот юморист,а после включил заднюю и давай оправдываться.Я только не понимаю, почему сидящие в том зале, не заставили этого юмориста проглотить зубы.
Александр Петров
нехрен делать в России всем инородцам и иноземцам они совершенно нам чужие по менталитету таких надо всех из России восвояси!!
степан дунов
Вы абсолютно правы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дмитрий Соловьев
как быть с "типа патриотами", которые обязаны служить России, а при этом имеют забугорные активы..
Анатолий Яковлев
Вот автора статьи тоже можно обвинить в русофобии , а именно в использовании нерусского слова " стендап ". Если уж используешь нерусское слова , то приведи в скобках его значение на русском . Приходится во множестве статей " спотыкаться " о нерусские слова , которые авторы , считающими себе знатоками иностранных слов , зачастую не знающие этого языка . употреблять их где не попадя . "Полиглоты " хреновые .
Дмитрий Соловьев
автор, клоун - это клоун.. а ГЛАВНЫЕ русофобы это кто ??? это те кто страну разворовывает и антинародные законы принимает, кто цены на ровном месте повышает, котороче те существа которые РЕАЛЬНЫЕ гадости НАРОДУ делают
mzokon Ludmila
Вы правы на все сто процентов!
Елена Бреслова
вот посадить лет на 7, а уж потом депортировать!
Алексей
Вы, что предлагает ещё и кормить этого недоноска 7 лет? Пусть сваливает туда откуда пришёл.
mzokon Ludmila
К русофобам нужно причислить ещё и тех кто разоряет, уничтожает, вывозит, распродает, дарит наши земли, принимает антинародные законы и всех предателей, которые разбазаривает в угоду себе богатства России! Потому, что человек который болеет за Родину никогда, не будет стремиться иметь за кардоном недвижимость и всевозможные богатства,а, будет вкладывать все свои накопления в экономику страны, а, не на оборот.
Владимир Маркин
все правильно, всех за ворота!

Картина дня

наверх