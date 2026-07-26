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Starship специально разогнали гораздо сильнее: Илон Маск раскрыл ещё одну цель недавнего испытания

Starship специально разогнали гораздо сильнее: Илон Маск раскрыл ещё одну цель недавнего испытания

Повышенные нагрузки помогли проверить прочность теплозащитных плиток во время 13-го испытательного полетаИлон Маск объяснил, что во время 13-го испытательного полета Starship инженеры намеренно увеличили ускорение ракеты.

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