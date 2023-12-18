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Миранчук совершил результативное действие в 3-м подряд матче за «Аталанту». Хавбек забил впервые за 11 месяцев – «Салернитане»

Миранчук совершил результативное действие в 3-м подряд матче за «Аталанту». Хавбек забил впервые за 11 месяцев – «Салернитане»

Сегодня полузащитник «Аталанты» забил гол в матче против «Салернитаны» в 16-м туре Серии А (4:1). Россиянин вышел на поле на 85-й минуте и отличился на 90-й.

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