Миранчук совершил результативное действие в 3-м подряд матче за «Аталанту». Хавбек забил впервые за 11 месяцев – «Салернитане»

Сегодня полузащитник «Аталанты» забил гол в матче против «Салернитаны» в 16-м туре Серии А (4:1). Россиянин вышел на поле на 85-й минуте и отличился на 90-й.
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