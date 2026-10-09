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Зеленский раскритиковал США за нежелание выполнять запросы Украины

Зеленский раскритиковал США за нежелание выполнять запросы Украины

Владимир Зеленский раскритиковал администрацию Дональда Трампа за недостаточную поддержку Киева. Он призвал усилить санкции, расширить доступ Украины к Starlink и помочь установить контроль над воздушным пространством.

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