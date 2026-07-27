3000 километров до эскалации: Украина и Иран имеют возможности обстрелять друг друга

Появление у Украины крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» с заявленной дальностью полета до 3000 километров теоретически меняет географию возможного конфликта и создает предпосылки для возникновения нового очага напряженности.
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