Бывший актёр Московского Губернского драматического театра Алексей Ярмущик потребовал смены власти.
Актёр призвал Путина - "уходите в отставку, распускайте правительство". Диагноз поставил нарколог
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Да, это именно я, будучи студентом, за шесть лет работы на ЗИЛе, развалил и ЗИЛ, а заодно и Союз. Чего уж мелочиться!
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3 н.
Александр Александров
Уже забыли, что сами упоминали среди своих должностей "... до начальника цеха и далее - технического директора (ранее -главный инженер)..."? Ну да! Именно Вы и развалили! В преступном сговоре с другими своими сообщниками.
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3 н.
АЛ
Александр Лагуткин
Извиняю за вашу невнимательность. И про сообщников вы это здорово. Правда я с Лужковым знаком не был. А с ЗИЛа уволился по окончании учебы в 1978 году. ЗИЛ и его коллектив тогда ещё не знали, что либералы завод скоро уничтожат, а территорию продадут под застройку "человейниками".. Уже давно работаю на научно-производственном предприятии, которое успешно функционирует и развивается и сегодня. На нем я работаю уже двадцать шесть лет, - со дня основания. И здесь начинал с мастера и так далее. А ЗИЛ жалко. Это были шесть лет моей студенческой молодости и приобретения первого опыта производственника.
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3 н.
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