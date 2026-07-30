Актёр призвал Путина - "уходите в отставку, распускайте правительство". Диагноз поставил нарколог

АЛ

Александр Лагуткин

Извиняю за вашу невнимательность. И про сообщников вы это здорово. Правда я с Лужковым знаком не был. А с ЗИЛа уволился по окончании учебы в 1978 году. ЗИЛ и его коллектив тогда ещё не знали, что либералы завод скоро уничтожат, а территорию продадут под застройку "человейниками".. Уже давно работаю на научно-производственном предприятии, которое успешно функционирует и развивается и сегодня. На нем я работаю уже двадцать шесть лет, - со дня основания. И здесь начинал с мастера и так далее. А ЗИЛ жалко. Это были шесть лет моей студенческой молодости и приобретения первого опыта производственника.