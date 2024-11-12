В Москве Тушинский районный суд приговорил уроженку Львова, педиатра Надежду Буянову к пяти с половиной годам по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.
«На слове против слова». Педиатра Буянову приговорили к 5,5 годам за фейки о ВС РФ
Комментарии
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В
Воробей
Ну, да, если рассмотреть все остальные факты, кроме "слова против слова", то действительно они своим преобладанием довольно убедительно косвенно свидетельствуют в пользу того, что она эти свои слова всё же говорила.
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16 час.
Александр Симаков
Появилась информация (хоть и немного, но всё же кое-что проясняющая), цитата: "В её переписках нашли призывы к смерти русских солдат, а со своего аккаунта на YouTube женщина ставила лайки под роликами на украинском языке с демонстрацией взрывов объектов в городах России".
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7 час.
Olga Chuhutina
Проверить всех кто встал на защиту этой мрази.
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2 час.
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