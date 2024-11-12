«На слове против слова». Педиатра Буянову приговорили к 5,5 годам за фейки о ВС РФ

В Воробей Ну, да, если рассмотреть все остальные факты, кроме "слова против слова", то действительно они своим преобладанием довольно убедительно косвенно свидетельствуют в пользу того, что она эти свои слова всё же говорила.

Александр Симаков Появилась информация (хоть и немного, но всё же кое-что проясняющая), цитата: "В её переписках нашли призывы к смерти русских солдат, а со своего аккаунта на YouTube женщина ставила лайки под роликами на украинском языке с демонстрацией взрывов объектов в городах России".