В Петербурге ожидаются облачная погода и дожди

Атмосферное давление будет падать Над Петербургом вечером пройдёт холодный атмосферный фронт: ожидается облачная погода, пройдут дожди, сообщил сегодня в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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