Не только Новый год: какие праздники русские отмечают в январе? 

Январь, пожалуй, самый «праздничный» месяц в России: один праздник плавно переходит в другой, и так несколько раз! Январь – один из самых любимых россиянами месяцев, потому что его открывают восемь нерабочих дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии