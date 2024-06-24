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Собослаи о травме Варги: «Не знаю, почему парамедикам нельзя бежать. Вся сборная Венгрии подталкивала их, а я тащил каталку – не думаю, что протокол имеет значение в такой момент»

Вчера венгры обыграли «Шотландию (1:0) в 3-м туре Евро-2024 и заняли третье место в группе A. На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в форварда Венгрии Барнабаша Варгу.

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