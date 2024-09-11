Адиль Османов – о пути к олимпийской медали: "Меня научили не бросать начатое"

«Меня научили не бросать начатое. После поражений постоянно говорили: даже не думай бросать, раз ты уже начал — должен довести дело до конца», — поделился бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Париже дзюдоист Адиль Османов в интервью с Павлом Сидоренко в программе «Кредо Героя», передает Noi.