Вильфанд спрогнозировал «симпатичную» солнечную погоду в Москве

Над Москвой устанавливается мощный антициклон с приближающимся к рекордному высоким давлением, в ближайшие дни прогнозируется «симпатичная» дневная погода на уровне шести градусов со знаком минус, рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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