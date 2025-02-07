Вильфанд спрогнозировал «симпатичную» солнечную погоду в Москве

Над Москвой устанавливается мощный антициклон с приближающимся к рекордному высоким давлением, в ближайшие дни прогнозируется «симпатичная» дневная погода на уровне шести градусов со знаком минус, рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.