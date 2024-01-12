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Делают завод «под удар»: зачем Германия строит на Украине предприятие

Делают завод «под удар»: зачем Германия строит на Украине предприятие

Делают завод «под удар»: зачем Германия строит на Украине предприятие Евгения КомароваСогласно последним новостям из мира военной индустрии, Германия активизировала работы по строительству сервисного и ремонтного центра для украинской бронетехники на территории Западной Украины.

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