MIA BOYKA, Филипп Газманов, Асия и Влад Топалов показали своих отцов в клипе Kolunov

15 октября, в честь Дня отца, исполнитель Kolunov выпустил трек и клип «Папа». Специально для этой работы звездные друзья певца поделились эксклюзивными кадрами со своими отцами, среди них — Анна Хилькевич, Loc-Dog, Наташа Гасанханова, Асия, Юлианна Караулова, MIA BOYKA, Тима Акимов, Филипп Газманов, Алина и Влад Топаловы, Лера Изумруд, Катя Адушкина, Арина Данилова и Саша Новиков.