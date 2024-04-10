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На Сахалине за неделю составили 12 административных протоколов в отношении недобросовестных рыбаков

На Сахалине за неделю составили 12 административных протоколов в отношении недобросовестных рыбаков

На прошлой неделе была проведена серия инспекционных проверок водоемов рыбохозяйственного значения Сахалинской области специалистами Росрыболовства, в ходе которых обнаружено 14 случаев нарушения законодательства в сфере рыболовства и охраны водных биоресурсов, сообщает пресс-служба Сахалинско-Курильского территориального управления Росрыболовства.

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