-Обзор лучших песен группы продолжается , начало , часть 1 , 40 "Heaven and Hell" (Non-album B-side, 1970) The Who открывали почти каждый концерт своего тура Tommy tour 1970 года зажигательной песней Энтвистла (Entwistle) “Heaven and Hell”, одержимой смертью мелодией, которая служила своего рода энергичной разминкой для группы.