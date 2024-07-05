Три крупных хода против доллара

Страны БРИКС сделали три важных хода, направленных против доллара, пишет Sabah. Речь идет о создании единой валюты на основе золота, новой платежной системы и обеспечении широкого распространения цифровой валюты.
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