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Сенатор Грэм приравнял использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

Сенатор Грэм приравнял использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил в своих социальных сетях о том, что применение ядерного оружия по территории Украины равносильно нападению на Североатлантический альянс из-за близости страны к НАТО.

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