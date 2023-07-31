Сенатор Грэм приравнял использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил в своих социальных сетях о том, что применение ядерного оружия по территории Украины равносильно нападению на Североатлантический альянс из-за близости страны к НАТО.
Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил в своих социальных сетях о том, что применение ядерного оружия по территории Украины равносильно нападению на Североатлантический альянс из-за близости страны к НАТО.
Свежие комментарии