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Беломорско-Балтийский канал – правда и ложь о великой стройке Сталина

Беломорско-Балтийский канал – правда и ложь о великой стройке Сталина

Автор: Александр Неукропный 2 августа 1933 года был официально открыт Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина, вошедший в память десятков миллионов наших соотечественников как Беломорканал – в том числе и благодаря сверхпопулярной марке папирос.

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Ирина
Одна из любимых антисоветских методичек врагов СССР и советского народа -с их лицемерным "человеколюбием " верещать "индустриатизация ,а какой ценой ? " При этом -когда им нет выгоды врать и лицемерить ,при их деградации ,деиндустриализации после захвата ими РСФСР ,все они доказали ,что им плевать на все жертвы своего народа .
Nata
Вы не правы только в одном - они не считают народ своим. По чужим головам к собственной голубой мечте. Это люди(люди ли?) не считаются ни с кем и ни с чем ради удовлетворения собственных хотелок.У них нет чувства Родины. своего народа, есть только непреодолимая жажда наживы любой ценой. и непомерный аппетит.
Михаил_
Вообще-то так о сталинской индустриализации В.Путин сказал.
Нина Синельникова
Очень познавательно! Спасибо
Виталий Литвинов
Существуют совершенно точные цифры о «жертвах Беломорканала»: в 1931 году там умерло менее полутора тысяч человек, в 1932-м – около 2 тысяч. Смертность резко возросла на финальном этапе стройки – в 1933 году, когда она дошла до 8870 человек. В общем и целом – 12 300 умерших на строительстве. Тоже много, скажете вы? Ну, что поделать – время было такое." Легко всё списывать на время. Время к ответу не призовёшь. ну подумаешь 12 300 умерших. такой пустяк, что и вспоминать не стоит Это всего то 615 чел в месяц. Притом умирали то в основном политические заключённые (стройка Гулаговская) "белгулаг", ну а политзаключённые это же не люди, они же против, а "Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть!" Прям плакать от умиления хочется. как всё справедливо и прекрасно было устроено большевиками. ГУЛАг, почти институт благородных девиц, а лагерные надзиратели. благородные воспитатели. Неукропный, ты кому туфту впариваешь, нам. современникам Сталина?
Ирина
Как надоело вечное лицемерие врагов СССР и советского народа . ВНЕ вашей клеветы на большевиков-коммунистов ,которая у вас единственное оправдание захвата вами СССР с целью личного обогащения за счет ограбления своей страны и народа -по отношению к народу как в Российской Империи ,так и к народам в захваченных вами республиках СССР ,вы все доказали вашу настоящую бесчеловечную сущность .
Владимир Eвтушенко
Врёшь, гнида геббельсовская.
Виталий Литвинов
Ирина, ты либо полная дура, либо вообще не читаешь посты патриотов России, а не жополизов КПСС. Не нравится вам, по сути подпиндосникам, что русские люди встают на защиту тех кого геноцидила ваша, коммунистическая банда. Это не вы, коммунисты, по 650 чел в месяц гибли на белгулаге, вы ещё и помогали им умирать как можно скорее, чтобы недолго мучились, проявляли гуманность, так сказать. Ты такая же сволочь, как и те. кто гнобил граждан нашего отечества. только за то. что они имели собственное мнение, отличное от навязываемого большевиками.
Михаил_
Ув. Виталий Литвинов, хотелось бы ссылку увидеть на приведённые Вами числа смертности.
Виталий Литвинов
"Существуют совершенно точные цифры о «жертвах Беломорканала»: в 1931 году там умерло менее полутора тысяч человек, в 1932-м – около 2 тысяч. Смертность резко возросла на финальном этапе стройки – в 1933 году, когда она дошла до 8870 человек. В общем и целом – 12 300 умерших на строительстве. Тоже много, скажете вы? Ну, что поделать – время было такое." Это выдержка из статьи автора. Канал построили в рекордно короткие сроки за 20 мес. Разделите 12 300 на 20 и получите 650 смертей в месяц. Для кого то эти смерти ничего не значат, контра же дохла. А что эта "контра" наши соотечественники и Россия их родная земля, это можно опустить, мол время было такое. Но не время делает людей. а люди делают время.
Михаил_
Тьфу ты. Виноват: проглядел.
Виктория Козина (Гуща)
У меня папаня по малолетству и глупости три года на беломоре тачку катал. Что не помешало ему в дальнейшем закончить военное училище, академию и стать крупным военным специалстом. Кстати, неизвестный папа известного Павлика Морозова после убийства сына срок так же отбывал на беломоре. и был не просто амнистирован ( никогда бы не скостила) а еще и награжден какой-то там местной медалью то ли за труд, то ли за доблесть. Эх, черт, знать бы, что взрослые не всегда несут пургу. Сколько бы запомнила!"
Валерий Федосеев
КаҐтавые либерасты всё никак не могут захлебнутся своей желчью и брехнёй. Как уже они надоели, промывая мозги молодёжи, всякие Шендеровичи, Эйдельманы, Альбацы, Латынины. Не пойму куда смотрит власть? Эту мерзость пора привлекать к уголовной ответственности за клевету на историю России.
Виталий Литвинов
Подпиндоснику и русофобу Евтушенко, поющему под американское банджо. Ты абсолютный дурак Володька. в своём посте я привёл слова автора о смертности заключённых при строительстве беломор-канала, я только высчитал сколько это было в месяц смертей и только. Так что по твоей логике автор Александр Неукропный-гнида геббельсовская. Да. ребята каммуноиды, по своей тупости вы сто очков дадите попугаю. Тот только повторяет чужую тупость не выдавая её за собственные мысли.
Владимир Eвтушенко
Подпиндоснику и антисоветчику Литвинову поющему под американско -гитлеровскоее банджо. Ты абсолютный дураск и подонок. в своём посте привёл слова лжеца и подлеца Солженицера о смертности заключённых при строительстве беломор-канала, я только высчитал сколько это было в месяц смертей и только. Так что по моей логике автор Александр Неукропный-гнида., такая же, как ты...
Борис Шумилов
Что бы судить надо через это пройти, а не жуя бутик с икоркой рассуждать перед экраном монитора, мол хорошо полью Г, еще пару бутиков намажут.)))
Виталий Литвинов
Мне вот интересно. этот придурок. Евтушенко и в жизни такое хамло. или в реале он трусливая шавка лающая из-за забора и. не дай бог встретиться лицом к лицу с живым оппонентом. наверняка в штаны наложит. шакал.
Владимир Eвтушенко
Мне вот интересно. этотподолнок-геббельсёныш литвинов и в жизни такое хамло. или в реале он трусливая шавка лающая из-за забора и. не дай бог встретиться лицом к лицу с живым оппонентом. наверняка в штаны наложит. шакал.
Владимир Eвтушенко
Падаль ты гитлеровская.
Виталий Литвинов
Дурак ты Евтушенко, причём абсолютный. тебе самому не стыдно выставлять свою тупость на всеобщее обозрение?
Владимир Eвтушенко
Дурак ты и подонок-геббельсёныш , причём абсолютный. тебе самому не стыдно выставлять свою тупость и подлость на всеобщее обозрение?

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