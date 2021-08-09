Беломорско-Балтийский канал – правда и ложь о великой стройке Сталина

Автор: Александр Неукропный 2 августа 1933 года был официально открыт Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина, вошедший в память десятков миллионов наших соотечественников как Беломорканал – в том числе и благодаря сверхпопулярной марке папирос.